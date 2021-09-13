Marmaris'te İlköğretim haftası törenler ile kutlandı

MUĞLA - Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası kutlamaları gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına Çelenk sunma, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'u makamında ziyaretin ardından Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları oynadı.

İlköğretim Haftası nedeniyle Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunum töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait çelenk, Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kaymakam Aksoy makamında ziyaret edildi, minik öğrenciler Kaymakama çiçek takdim etti

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı konuşmasında "Çocuklarımız uzun bir süre evde kaldılar. Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımızın okullarının açılmasını hem akademik olarak hem de kişisel gelişim olarak, öğretmenleri ve arkadaşları ile buluşmalarını hedef koydu. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde bu hedefe ulaşıldı. Burada öğretmenlerimize ve velilerimize sorumluluk düşüyor. Pandemi kurallarına riayet ederek, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize eğitim öğretim dönemimiz hayırlı olsun "dedi.

Marmaris Siteler Mahallesindeki Şehit Ahmet Benler İlkokulunda gerçekleşen törene Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Belediye Başkan Yrd. Hakan Köksal ve yöneticiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesajları okunduktan sonra İlköğretim öğrencileri folklor gösterisi yaptı, şiirler okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek "Sevgili yavrularımız okulları ile öğretmenleri ile ve okulları ile buluştular. Yüz yüze eğitime hasret kaldığımız bu dönemde gerekli tüm tedbirleri alarak Bakanlığımızın belirttiği şartlar doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm okullarımızda okulum temiz ve güvenli sertifikası lamaya hak kazandık. Öğretmenlerimizin tamamına yakını aşılarını oldu, velilerimizden de aynı duyarlığını bekliyoruz olmayanları aşıya davet ediyoruz " dedi.

Dördüncü sınıf öğrencileri yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek hediye etti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy " Bir buçuk yıl aradan sonra çocuklarımız okullarına başladı. Okulların açılması çocuklarımızın akademik, psikolojik ve sosyolojik olarak gelişiminde büyük fayda sağlayacak. Pandemi dönemi henüz bitmiş değil, değerli velilerimizden okul geliş ve çıkış zamanlarında sosyal mesafe ve maske konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Güzel ve güneşli cennet Marmaris'imizde okullarına kavuşan 15 bin öğrencimize yeni eğitim öğretim yılında başarı ve sağlık diliyorum " sözlerine yer verdi.