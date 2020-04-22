Marmaris'te iki kardeş çocuktan 23 Nisan klibi
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23 Nisan, Marmaris, Güncel

Marmaris'te iki kardeş çocuktan 23 Nisan klibi

Marmaris ilçesinde, iki kardeş çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları 23 Nisan klibi ilgi çekti.

22.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:28
Marmaris'te iki kardeş çocuktan 23 Nisan klibi

Marmaris ilçesinde, iki kardeş çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları 23 Nisan klibi ilgi çekti.

Sehit Ahmet Benler İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eray Yaşdal, evlerinde "Atatürk Yoktu, Düşman Çoktu" marşını okudu, bu sırada ağabeyi Marmaris Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Emre de enstrümanıyla kardeşine eşlik etti.

Emre daha sonra "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi.

İki kardeşin hazırladıkları 23 Nisan klibi, aileleri tarafından sosyal medya hesaplarından ve veli gruplarında paylaşıldı. Çocukların klibi izleyenler tarafından beğenildi.

Öğrenci kardeşlerin evlerinin duvarlarını da bayrama özel süsledikleri ve Türk bayraklı tişörtler giydiği görüldü.

Kaynak: AA

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