Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin hasadına başlandı
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Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin hasadına başlandı

Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Marmaris Belediyesi arazisine ekilen patatesin hasadı için tören düzenlendi.

Marmaris Belediyesi arazisine ekilen patatesin hasadı için tören düzenlendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Marmaris Tarım Kooperatifi iş birliğiyle, Turgut Mahallesi'ndeki 3 dönümlük araziye yemeklik patates ekimi yapıldı.

Şubatta 750 kilogram ekilen patatesin hasadı için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hasat töreninde, patates hasadından çok iyi verim beklediklerini söyledi.

Marmaris'in turizmin yanında tarımda da önemli mesafeler aldığını vurgulayan Oktay, "Marmaris'i tarımda da iddialı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü hasadımızdan 7 ton patates bekliyoruz. Hasadı gerçekleştirilen patates ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. Üreticilerimize örnek olacağımıza, onları teşvik edeceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

İlk hasat patatesler, çalışanlara ve davetlilere kumpir yapılarak ikram edildi.

Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin hasadına başlandı
Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin hasadına başlandı
Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin hasadına başlandı
Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin hasadına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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