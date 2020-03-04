Marmaris'te İdlib şehitleri için yürüyüş

04.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:23

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşlar Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris temsilciliği, 'Türk bayrağını kap gel' isimli şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Atatürk Caddesi'ndeki Ketenci Kavşağı'nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar ile sloganları atarak 4, 5 kilometre yürüyerek Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. İlçe Belediyesi ve 21 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği saygı yürüyüşüne yaklaşık bin kişi katıldı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı okudu. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Temsilcisi Dilay Uçar, "İdlib'de şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum" dedi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan grup, daha sonra dağıldı.

Kaynak: DHA