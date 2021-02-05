Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi
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Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi

05.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:09
Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'huzur ve güven' denetimi yaptı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'huzur ve güven' denetimi yaptı. Özel eğitimli narkotik ve asayiş köpeklerinin de kullanıldığı denetimde 4 bin araç kontrol edildi, 6 bin kişinin genel bilgi taraması yapıldı, aranan 11 kişi gözaltına alındı. 14 araç da trafikten men edildi. 

Marmaris ve 13 mahallesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, 'huzur ve güven' adı verilen denetim yaptı. Saat 09.00'da başlayan denetimlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı 21.00'a kadar süreceği bildirildi.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerinin denizde, polis ve jandarma ekiplerinin karada yürüttüğü denetimde, şüpheli görülenlerin GBT sorgulamaları yapıldı, araçları incelendi. Marmaris ve Datça ilçesine geçiş noktasında bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen denetimde özel eğitimli narkotik ve asayiş köpekleri de kullanıldı. Dronla havadan çekim yapıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Denetim bölgesinde çoğunluğu ticari olmak üzere 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 4 bin araç kontrol edildi, 6 bin kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Haklarında arama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Evrakları eksik 14 araç ise trafikten men edildi.

Sürücü ve yolcuların koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uyması konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin 8 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi
Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi
Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi
Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi
Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi
Marmaris'te 'huzur ve güven' denetimi; 4 bin araç kontrol edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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