Marmaris'te helikopter destekli tefeci operasyonu Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te zaaflarından yararlandıkları vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para vererek tefecilik yapan, zorla senet imzalattırdıkları şahıslardan...

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te zaaflarından yararlandıkları vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, ekonomik sıkıntılarını istismar ederek yüksek faizle para vererek tefecilik yapan, zorla senet imzalattırdıkları şahıslardan haksız kazanç elde eden 2 farklı organize suç örgütüne, helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Marmaris KOM Grup Amirliği ekiplerinin takibinde olan suç örgütleri ile delillendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından dosya savcısı tarafından verilen talimat sonrası bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyona havadan drone ve polis helikopteri, karadan Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi. Toplam 250 personelle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

2 ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de (UMAK) katıldığı aramalar sonucunda, çok sayıda kesici, delici alet (kılıç, pala, çelik çubuk), çok sayıda üçüncü kişilere ait senet, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde narkotik maddeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.B., A.B., F.B., M.E.B., C.K., B.K., E.K., S.Y., S.D., E.K., V.B., F.B., C.Ö., A.G., V.D., F.G., B.G., S.G., A.A.G. ve B.G. isimli şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA