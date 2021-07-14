Son dakika haberi! Marmaris'te HDP binasına saldıran kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Marmaris'te HDP binasına saldıran kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Marmaris'te HDP binasına saldıran kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Marmaris'te HDP binasına saldıran kişi gözaltına alındı.

Marmaris'te HDP binasına saldıran kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Saldırıyı gerçekleştiren A.T.D. (28) isimli şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın HDP ilçe binasına ticari taksiyle geldiği, 2018 yılında de aynı şekilde HDP İlçe Binasının camını kırdığı ve "mala zarar verme" suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul'a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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