Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı
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Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul'da yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. da Muğla'ya getirildi.

Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Adnan Temel D. tutuklandı, diğer 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 Temmuz'da HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alınmıştı.

HDP ilçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle 2018'de de "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan 1 saat önce Ensar A. ile telefonla görüştüğü belirlenmişti.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A'yı 15 Temmuz'da gözaltına almıştı. Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığından ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Ensar A'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve örgüt üyesi kişilerin bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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