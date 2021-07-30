Marmaris'te hazine arazisini izinsiz işgal eden kafeye işlem yapıldı
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Marmaris'te hazine arazisini izinsiz işgal eden kafeye işlem yapıldı

Marmaris'te hazine arazisini izinsiz işgal eden kafeye işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Marina olarak bilinen ve barlar sokağının girişi olan Barbaros Caddesinde bulunan bir kafe Milli Emlak bölgesinde izinsiz masa sandalye koyduğu için Marmaris Kaymakamlığı'nın kararı ile tahliye edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Marina olarak bilinen ve barlar sokağının girişi olan Barbaros Caddesinde bulunan bir kafe Milli Emlak bölgesinde izinsiz masa sandalye koyduğu için Marmaris Kaymakamlığı'nın kararı ile tahliye edildi.

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü'nün yapmış olduğu incelemeler doğrultusunda ecrimisil ve izin belgesi olmadan 47 metrekarelik hazine alanının işgal ettiği belirlenen işletmenin masa ve sandalyeleri kaldırıldı. Olay yerinde her hangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına emniyet kolluk kuvvetleri hazır bekledi. Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri ve kolluk kuvvetleri tahliyesi yapılan mekanda zabıt tutarak gerekli işlemleri yaptı.

Deniz dolgu alanları devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu için 47 metrekarelik alanda yetkililerin yapmış olduğu incelemeler sonucu sandalye ve masa konulmasının ticari amaçla işgali tespit edildi. Bağlı kurum ve kuruluşlardan işletmenin herhangi bir kiralama yapmaması nedeni ile Hazine Taşınmazlarının idaresi Hakkında Yönetmeliğin 89. maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi gereğince tahliyesine karar verilerek sözü geçen masa ve sandalyeler kaldırıldı. - MUĞLA

Marmaris'te hazine arazisini izinsiz işgal eden kafeye işlem yapıldı
Marmaris'te hazine arazisini izinsiz işgal eden kafeye işlem yapıldı
Marmaris'te hazine arazisini izinsiz işgal eden kafeye işlem yapıldı
Marmaris'te hazine arazisini izinsiz işgal eden kafeye işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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