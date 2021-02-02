Marmaris'te sörf tutkunları şiddetli rüzgarla dans etti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan ve denizciler arasında 'hamsi fırtınası' olarak bilinen rüzgarı fırsat bilenler sahile gelip, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan ve denizciler arasında 'hamsi fırtınası' olarak bilinen rüzgarı fırsat bilenler sahile gelip, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Denizcilerin fırtına takvimine göre balıkların Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçtiği 2-5 Şubat günlerinde esen ve saatteki hızı 50 kilometreyi bulan 'hamsi fırtınasını' sörf tutkunlarına yaradı. Rüzgarlı havayı fırsat bilip Atatürk Caddesi'ndeki 4.5 kilometre uzunluğundaki Halk Plajı'na gelen sporcular, uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı. Sörfçüleri gören vatandaşlar plaja akın ederek, dalgalarla metrelerce havaya yükselen sporcuların görüntülerini kaydetti.

Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarda bazen sörf yapmakta zorluk çeken sporcular denize düştükleri anda yürekleri ağza getirdi. Kendi aralarında yarışta yapan sporcular, adrenalin dolu anlar yaşadı. Bir saat süre ile anın keyfini çıkaran sörfçüler, daha sonra dinlenmek için sahile döndü.

Sörfçülerin her anını cep telefonu ile çekmeye çalışan Atıl Erten (23), Harika bir spor, her anlarını çekmeye çalışarak sosyal medya da yayınlıyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN