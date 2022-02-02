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Marmaris'te halk ve güvenlik toplantısı yapıldı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris'te halk ve güvenlik toplantısı yapıldı

Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında halk ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında halk ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Her ay bir mahallede gerçekleştirilen toplantıda Kaymakamı Aksoy, ilçe merkezine 41 kilometre uzaklıktaki Selimiye Mahallesi'nin sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Sorunların giderilmesi için yapılması gerekenlerin kararlaştırıldığı toplantı, önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Halk toplantısının ardından güvenlik toplantısı da gerçekleştirildi.

Aksoy, vatandaşları dinlerken güvenlik toplantılarını da yaparak mahallenin güvenlik sorunlarını ele aldıklarını kaydetti.

Toplantıların ardından Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler mahallede incelemede bulundu.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Ertuğ Şevket Aksoy, Selimiye, Marmaris, Güncel, Haber

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