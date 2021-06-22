MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI

MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerin gelmesiyle günübirlik tur tekneleri seferlerine başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerin gelmesiyle günübirlik tur tekneleri seferlerine başladı. Turistler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkardı.

Marmaris Yat Limanı ve Saman İskelesi'ndeki boyları 11 ile 35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle sefere çıkmak üzere demir aldı. Bu yılın ilk konukları ise Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya'dan gelen öğrenci grupları ile İstanbul, Bursa'dan gelen tatilciler oldu. Dün saat 10.30'da servislerle getirilen turistler gezi tekneleriyle mavi sulara açıldı. Ortalama 7 saat süren turda turistler Bedir, Cennet ve Kumlubük adaları ile koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri gezdi. 'Korsan gemileri' konseptiyle tasarlanan günlük tur tekneleri ile mavi sulara açılan turistler çalan hareketli müzikler eşliğinde dans etti, çeşitli etkinliklerle keyif dolu anlar yaşadı. Turistler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkardı. Öğle yemeği ve içecek dahil 7 saatlik tur için kişi başı 90 ile 180 lira arasında değişen fiyatlar ödeyen turistler, gittikleri koylarda cep telefonları ile manzarayı görüntüleyip, bol bol özçekim yaptı.

Bursa'dan tatile gelen Emre Dileraz, "Ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Gezi teknesiyle de ilk kez tura çıktık, çok mutluyum" dedi.

Bulgar öğrencileri getiren bir turizm acentesinin rehberi Albena Zornitsa, "Bulgaristan'dan 200 kişilik öğrenci grubu Marmaris'te tatilde. İlk defa günü birlik tekne gezisine katıldılar. Ekim ayı başına kadar bu turlarımız aralıklı olarak devam edecek" dedi.

MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sinan Çetin Selçuk Tekay Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Gareth Bale
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MUĞLA MARMARİS'TE GÜNÜBİRLİK TEKNE TURLARI BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 12:46:24. #1.13#

title