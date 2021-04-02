Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahil şeridini ve plajları doldurdu.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahil şeridini ve plajları doldurdu.

Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, Marmaris'te yaz havası yaşanıyor. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yürüyüş yolu ile plajlar, güzel havayı fırsat bilenlerce doldu. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sosyal mesafeye ve maske kuralına uydukları görülen vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı.

Mersin'den kente gelen iş insanı Hakan Çoktan (41), "Mersin'de hava güzel ama burası bambaşka. Sahili dolaşıp, bol bol öz çekim yaptım" dedi.

İstanbul'a 3 çocuğuyla gelen Sibel Öz (34), "2 günlüğüne ailemle tatile geldim. Çocuklarım denizin keyfini çıkarıyor ben de muhteşem manzarayı izliyorum, mutluyum" dedi.

İzmir'den gelen Yağmur Mir (24) ise "Buranın havası çok farklı, iki günlük tatilimde muhteşem manzara mutlu ediyor, güzelliğin keyfini çıkarıyorum" diye konuştu.

Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu
Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Özgür Özel Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Kaan Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marmaris'te güneşi görenler sahilleri doldurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:12:50. #1.14#
title