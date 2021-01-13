Marmaris'te güneşi gören sahille akın etti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle sahiller hareketlendi. Kimileri denize girerken, kimileri ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bir hafta süreyle aralıklı devam eden yağmur ve şiddetli rüzgar ardından Marmarisliler güneşli havayı görünce sahil yollarına ve plajlara akın etti. Saat 13.30 sıralarında caddelerdeki termometreler 21 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü.

Güneşli havayı gören Marmarisliler ve ilçede yerleşik yaşayan yabancılar, sahili doldurdu. Aileler, çocuklarıyla birlikte parklarda oyunlar oynadı. Kimileri Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik plajda maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak eşsiz deniz manzarası ve güneşin tadını çıkardı. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiinde denize girenler de oldu. Kimileri ise sahilde otlarıyla balık tutmaya çalıştı.

Sahil yolunda yürüyüş yapan işletmeci Bülent Gülenç (38), " Virüs tedbirlerine uyuyoruz. Ocak ayında bahar havası var. Güneşi gördüm mü hemen sahilde yürüyüş yapıyorum, anın tadını çıkarıyorum" dedi.Saman İskelesi'nden oltasını denize atarak balık tutmaya çalışan Ahmet Benkan da (13), "Şu ana kadar balık tutamadım ama hava güzel beklemeye değer" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklığı gündüz 18-21 derece arası parçalı bulutlu. Gün batımı sonrası hava sıcaklığı düşerek serin geçmekte. Bu hafta aralıklı yağmurlar bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı