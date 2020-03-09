Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
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Marmaris, Güneşli, Güncel

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle sahiller hareketlendi.

09.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:02
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hava sıcaklığının  21 dereceye yükselmesiyle sahiller hareketlendi. Marmarislilerin bazıları denize girerken, bazıları da güneşli havanın keyfini sahilde gezerek çıkardı.

Marmaris İlçe merkezinde hava sıcaklığının yükselmesiyle güneş de kendini göstermeye başladı. Caddelerdeki termometreler 21 dereceyi gösterirken, deniz suyu ise 13 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı gören yerleşik yaşayan yabancılar ve Marmarisliler, soluğu sahil yürüyüş yolu ve plajlarda aldı. Kimileri sahil yolunda yazlık kıyafetlerle yürüyüş yaparken, bazıları bisiklet sürdü. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı ve Siteler Mahallesi'ndeki plajlarda denize girenlerin olduğu da görüldü. 

'MARMARİS CENNET GİBİ'

Güneşli havanın keyfini çıkaran Hakan Arslan, "Marmaris, bir günde dört mevsim yaşanan cennet şehirlerimizden biri. Çok güzel bir hava var, bunu keyfini yaşıyorum" dedi. Restoran işletmecisi Ahmet Dönmez ise, "Eşim ve 3 çocuğumla beraber plajda güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Marmaris cennet gibi bir yer. Bol bol fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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