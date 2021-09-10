MARMARİS'TE FIRINLARA GRAMAJ VE HİJYEN DENETİMİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde belediye zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için fırın denetimi başlattı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde belediye zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için fırın denetimi başlattı. Ekmeklerin gramajı ve fırınların hijyen şartları başta olmak üzere birçok noktada kontroller gerçekleştirirken, ekmekte belirtilen 240 gramaj altı olanlara uyarı yapılarak tutanak tutuldu.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Fiyat tarifesi, gramaj, sağlık kuralları ve maske konusunda işletmeler denetlendi. Zabıta ekipleri maske, mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. İlk etapta 10 fırında gerçekleştirilen denetimde ekmek gramajının 4, 6 ve 8 gram eksik olduğu tespit edilerek uyarı tutanağı tutuldu.

Denetimlerin sıklıkla süreceğini belirten zabıta yetkilileri, "İlk denetimde 10 işletme kontrol edildi. Ekmek gramajı ilgili yoğun denetim yapıldı. Gramaj üzerinde ve çok az miktarla altında olanlar da vardı. Bunun yanı sıra sağlık koşulları, koronavirüs tedbirleri ile ilgili denetimler yaptık. Ekmek gramajı 240 gramdır. Bunun altında olanlara düzeltmeleri için gerekli uyarılar yapıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı