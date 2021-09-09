Marmaris'te fırınlar denetimden geçti

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak ve kaliteli hizmet almaları için kapsamlı fırın denetimine devam etti.

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak ve kaliteli hizmet almaları için kapsamlı fırın denetimine devam etti. Ekipler denetimde bulundukları fırınlarda gramaj, fiyat tarifesi ve hijyen şartlarını kontrol etti.

Marmaris Belediyesi'nin zabıta ekipleri, 'güvenli gıda, güvenli Marmaris' sloganıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Rutin olarak bu kontrolleri gerçekleştiren ekipler fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları, baca temizliği ile ilgili kontroller yaptı.

Ekmekleri tartan ekipler standart olarak 240 gram olması gerektiğini belirterek, artı - eksi 10 gram için tolerans gösterildiğini belirterek daha düşük olması halinde ceza yazılacağını ifade etti. Zabıta ekipleri ayrıca pandemi tedbirleri kapsamında maske, mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, fırınların halkın gıda ihtiyacını karşılayan başlıca yerlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Buralar ayrıca kafeterya özelliğinde olmaları nedeniyle vatandaşların zaman geçirdikleri yerler. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerde bugün 10 işletme kontrol edildi. Gramaj, fiyat tarifesi, hijyen kuralları ve bacaların temizliğinin yanı sıra pandemi kurallarına uyup uymadıkları da denetlendi. Genel olarak büyük bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ufak tefek konularda uyarılarda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Yetkililer denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı