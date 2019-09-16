Marmaris'te fatih koparan'a dayağı iskoç turistler görüntüledi

16.09.2019 17:12

MARMARİS'te kuyumculuk yapan ve sosyal medyada 'gezgin' kimliği ile tanınan Fatih Koparan'ın (37) iş yerinin önünde uğradığı sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İskoç turistler tarafından cep telefonuyla çekilen 9 saniyelik görüntüde, Koparan'ın nasıl darbedildiği görülüyor.

Marmaris'te kuyumcu dükkanı bulunan, gezgin Fatih Koparan (37), dün öğle saatlerinde, iş yerine girerken, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Saldırıyı Twitter'dan duyuran Koparan, "Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık" diyerek, yardım istedi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Koparan, kendisini döven kişileri daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikayet ettiğini ve yan dükkanında çanta satışı yapan esnaflar olduğunu belirtti. Saldırganlardan şikayetçi olan Koparan'ın saldırı sonrası kendisine ait Twitter hesabından "Arkadaşlar mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis hala gelmedi. İnsanlar linç etmek için toplandı ve gelen yok uzun süredir. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular. Bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor" paylaşımda bulunduğu görüldü.

Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve sağ işaret parmağında kırık bulunan Koparan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Koparan, götürüldüğü Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

İSKOÇ TURİSTLER OLAY ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, Koparan'ın kuyumcu dükkanındaki olay anının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına incelenmek üzere el koydu. Kavganın yaşandığı sırada olay yerinin yakınından geçen ve korku dolu anlar yaşayan bir grup İskoç turistin, o anları cep telefonlarıyla görüntülediği ortaya çıktı. İskoç turistlerin, çevredeki diğer esnafların kendilerine engel olması nedeniyle sadece 9 saniye gibi bir süre çekim yapabildikleri anlaşıldı.

'9 DAKİKA İÇİNDE OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ'

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise kuyumcu Fatih Koparan'ın darp edildiği kavgaya, kendilerine ihbarın yapılmasından itibaren 9 dakika içinde olay yerine giderek müdahale ettiklerini, 3 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi. Öte yandan gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA