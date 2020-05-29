Marmaris'te "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen riayet ediliyor.

Muğla'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen riayet ediliyor.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, meydanlar, sahiller ve yürüyüş yollarında sessizlik hakim oldu. Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler Plajları boş kaldı.

Kaynak: AA