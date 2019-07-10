Marmaris'te emekliler zam oranlarını protesto etti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) üyeleri, emekli maaşlarına yapılan yüzde 5 zam oranını protesto etti. Emekli-Sen Marmaris Şube üyeleri saat 20.00 sıralarında Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Çalan müzikler eşliğinde alkışlarla tempo tutan grup, temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamların geri çekilmesini talep ederek, son enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan emekli maaşı zamlarının yüzde 5 olmasını protesto etti. Kurulan kürsüde ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı ile suya ve ulaşıma yapılan zamların geri çekilmesini talep eden Emekli-Sen Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, "Emekliler Temmuz ayı enflasyon verileriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır. Temmuz ayında yapılan yüzde 5'lik zamla en düşük maaş alan işçi emeklisine 56 TL, en düşük maaşı alan memur emeklisine 138 TL, en düşük maaşı alan BAĞ-KUR emeklisine 69 TL yansıdı." dedi. Hükümetten taleplerini sıralayan Çağlı, en düşük emekli aylıklarının (dul ve yetimler dahil) 2 bin 500 TL'nin altında olmamasını, sağlıkta katkı payanın kaldırılıp, emeklilerin nitelikli sağlık hizmetinden faydalanması gerektiğini söyledi. Emekliler, açıklama ardından hep birlikte 'Emekli hakları mezarda olmasın' sloganı attıktan sonra sessizce dağıldı.



Kaynak: DHA

- Marmaris