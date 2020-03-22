Marmaris'te ekmek de poşete girdi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Halk Pazarı'nda satılan sebze ve meyvelerden sonra ekmekler de poşetlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Halk Pazarı'nda satılan sebze ve meyvelerden sonra ekmekler de poşetlendi. Açıkta hiçbir gıda maddesinin satılmaması için zabıta ekipleri, fırın, pastane, market ve unlu mamul satışı yapan işletmeleri uyararak ürünlerin poşete alınmasını sağladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta Halk Pazarı'nda satılan sebze ve meyveler poşete alınarak pazarcılara ücretsiz eldiven ile maske dağıtılmıştı. Bugün de Marmaris Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri fırın, pastane, market ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerini dolaşıp, tezgahta satılan ekmek başta olmak üzere tüm gıdaları poşetlemeleri için tebliğ yaptı. Çalışanlar, maske ve eldiven takmaları, kolonya ve dezenfektan bulundurmaları için uyarıldı. Tebliğin ardından, ilçe merkezi ve 13 kırsal mahalledeki pastane, fırın ve unlu mamuller satan işlemeler ekmek başta olmak üzere tüm unlu mamulleri poşetledi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Esnafımızı koronavirüs ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriyoruz. Birçoğu da kurallara uyuyor. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Park bahçe, temizlik işleri ve zabıta ekipleri olarak hep birlikte işletmelerde tedbirlerin alınması için mesai gözetmeden kontroller devam ediyor" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı her açıdan mücadele ettiklerini vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, "Yaptığımız dezenfekte, cadde yıkama, ilaçlama gibi işlemleri sıklaştırdık. İlçemizin tamamında bu çalışmamızı yürütüyoruz. Ayrıca semt pazarlarımızda satılan gıdaların poşetlenme işlemini başlattık. Şimdi de en çok tüketilen gıdaların en başında gelen ekmeğin de poşetlenerek satılması için harekete geçtik. Zabıta ekiplerimiz tüm esnafı gezerek hem bilgilendiriyor hem de denetim yapıyor. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz ve bu da bizi çok memnun ediyor^" diye konuştu.

Kaynak: DHA