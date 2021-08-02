Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
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Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi

Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi.

Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi. Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı. Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti.

(Caner Sönmez - İsmail Coşkun - Güldemet Kızıl/İHA)

Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
Marmaris'te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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