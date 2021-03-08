Marmaris'te Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.

Marmaris 8 Mart Kadın Platformu tarafından "Vardık, varız, var olacağız" sloganıyla organize edilen yürüyüşe onlarca kadının yanı sıra erkekler de katıldı.

Atatürk Caddesi'nde başlayan ve kadına yönelik şiddete karşı sloganların atıldığı yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Burada, Platform adına konuşan Dilay Uçar, Neşat Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz de insanoğlu" sözlerini hatırlattı.

"Kadın haklarıyla kadındır." ifadesini kullanan Uçar, "Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan emekçi kadınların günüdür." dedi.

Yürüyüşe katılan kadınlar adına Tuğçe Bayyurdoğlu ise günün anlam ve önemine ilişkin bildiriyi okudu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, etkinliğe katılan kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen