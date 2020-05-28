Marmaris'te döşemeci yangınında apartman boşaltıldı
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Marmaris'te döşemeci yangınında apartman boşaltıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki katlı apartmanın zemin katında bulunan koltuk ve döşeme dükkanında çıkan yangın nedeniyle binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Marmaris'te döşemeci yangınında apartman boşaltıldı
28.05.2020 05:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 05:37

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki katlı apartmanın zemin katında bulunan koltuk ve döşeme dükkanında çıkan yangın nedeniyle binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 500 bin lira dolayında maddi hasar oluştuğu belirtildi. Cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ise polisin, ceza yazılacağı uyarısı üzerine dağıldı.

Bu sabaha karşı saat 02.45 sıralarında Marmaris'in Sarıana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki iki katlı binanın zemin katında bulunan koltuk ve döşeme dükkanında yangın çıktı. Yoğun duman kokusuna uyanan apartman sakinleri, dışarıya baktıklarında alt katlarında bulunan iş yerinin yandığını gördü. Mahalle sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları, tedbir amaçlı tahliye etti. Kolay tutuşan polyester, yün ve yanıcı boya maddelerin bulunduğu döşeme dükkanına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin üş katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

CEZA YAZILACAĞI İKAZI ÜZERİNE CADDE BOŞALDIBu arada yangın nedeniyle çevrede toplanan meraklı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonları ile olay anını çekmeye çalıştı. Polisin tüm uyarılarına rağmen uzaklaşmayan vatandaşlara "Ceza kesilecektir" ikazı yapılınca cadde boşaldı. Yangının söndürülmesinin ardından evlerine dönen binada oturanlardan Baran Akgün (16), "Evimde telefonla oynuyordum. Ablam duman kokusu aldığını söyledi. Pencereye çıktık. Alevleri görünce ablamla beraber evimizden çıkıp herkesi uyandırdık. Apartmanda oturanlarla birlikte dışarı çıktık. Yangının çıktığı yer döşemeci dükkanı" dedi.500 BİN LİRA HASAR OLUŞTUYangının çıktığı Kadir Erdoğan'a ait yat ve koltuk döşeme dükkanın sigortası olduğu öğrenilirken, döşemeci dükkanının üstündeki iki kattaki dairenin balkonlarındaki plastik aksamlar yangınla eridi. Döşeme dükkanında içindeki deri, polyester malzemeler, boyalar ve cihazlarla birlikte 500 bin lira hasar meydana geldiği belirtildi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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