Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada
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Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaban domuzları, kalabalık sürü halinde sahile indi.

Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada
13.06.2020 01:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:28

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaban domuzları, kalabalık sürü halinde sahile indi. O anlar turist ve esnaf tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ege bölgesinde sık sık tatil yörelerine inen yaban domuzları plajlara da inmeye başladı. Marmaris Uzunyalı Sahili'ne inen çok sayıda yavru domuzun bulunduğu kalabalık sürü, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Kendilerini görüntüleyen turistlerden sıkılan domuzlardan biri turistlerin üzerine yürüdü. Uzun süre restoran ve plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü daha sonra ormana geri döndü.Marmaris'te ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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