Marmaris'te domuzlar şehre indi
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Marmaris'te domuzlar şehre indi

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Marmaris'te domuzlar şehre indi Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehre inen domuz sürüsü yiyecek ararken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu le kaydedildi.

Marmaris'te domuzlar şehre indi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehre inen domuz sürüsü yiyecek ararken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu le kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi mevkiinde sürü halinde gezerek yiyecek arayan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ilçe merkezinde gezen köpekler domuzları korkuttu. Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kaybolarak doğal yaşam alanlarına döndü.

Marmaris'te domuzlar şehre indi
Marmaris'te domuzlar şehre indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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