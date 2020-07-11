Marmaris'te domuz sürüsü paniği Muğla'nın Marmaris ilçesinde çok sayıda yaban domuzu kente indi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çok sayıda yaban domuzu kente indi. Domuzları görenler büyük panik yaşadı.

Marmaris'in bir mahallesinde yaban domuzu sürüsü görüldü. Sokak aralarındaki çöplerde yiyecek arayan domuzların çeşitli büyüklüklerde olduğu gözlendi. İnsanları görünce kaçan domuzlar, uzun süre sokakta bekledi. Ormanlık alandan inerek sokaklarda dolaşan yaklaşık 20 domuz, çöp konteynerlerinin etrafında yiyecek aradı. Sokak sakinleri tarafından görüntülenen domuzlar, bir süre sokakta bekledikten sonra gözden kayboldu.

Geçtiğimiz nisan ayında da Marmaris'te bir domuz sürüsü görülmüştü. - MUĞLA

Kaynak: İHA