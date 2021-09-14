Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris'te beklenen yağmurlar başlarken, zaman zaman etkisini arttırarak dolu ile karışık yağan sağanak yağış birçok vatandaşlı hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesiz olarak dışarı çıkan vatandaşlar aniden bastıran yağmurda ıslanmaktan kurtulamadı. Etkili olan rüzgar ağaçların dallarını savururken, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede azalma oldu. Zaman zaman yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Cadde ve sokaklarda sağanak yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Haber: Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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