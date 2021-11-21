Marmaris'te DJ Akademisi açıldı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesi, doğası ve denizinin yanı sıra eğlence hayatı ile de göz önünde bir kent olmaya başladı.

Ünlü turizmcilerden Burak Yazıcı eğlence sektöründe farklılık oluşturmak ve kaliteyi daha çok arttırmak amacıyla ilginç bir uygulama başlattı. Yazıcı kendi Disk Jokeylerini yetiştirmek ve D.J olmak isteyenlerin şehir dışına gerek duymaması amacıyla bir okul açtı.

7 den 70'e her kesimden insanın başvurup 30 saatlik eğitimler sonucu sertifika almaya hak kazanacağı eğitimlerde; terminolojik bilgiler, parçalara yönelik analizler, Set-up ile bağlantı kurma, kendi arşivinizi oluşturma, Beat Mixing, ritim bilgisi, ekipmanların tanıtılması, pioneer kullanımı, set oluşturma, efekt bilgisi, müzik türlerine yönelik parça hazırlama gibi dersler Ünlü D.J Hakan Görür ve Prodüktör Murat Civaş tarafından verilecek.

Sektörün profesyoneller isimlerinin vereceği derslerin yanı sıra sürpriz konukların da derslere katılacağı belirtilirken akademide sadece müzik konuşulacağı kaydedildi.

Yazıcı Oteli'nin içinde bulunan akademide 10 kişilik sınıflarda teorik ve uygulamalı olarak verilecek derslerden sonra konser ile kutlama yapılacak ve mezunlara sertifikalara sertifika verilecek. - MUĞLA