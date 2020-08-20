Marmaris'te dernek görünümlü kumarhaneye baskın
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Marmaris'te dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Marmaris'te dernek görünümlü kumarhaneye baskın Kumar oynamak için binada yapılan düzenleme polisleri bile şaşırttı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan kumar operasyonunda ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

20.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:54

Marmaris'te dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Kumar oynamak için binada yapılan düzenleme polisleri bile şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan kumar operasyonunda ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Dernek görünümlü bir binaya baskın yapan polis ekipleri, binada yapılan gizli bölmeye girdiğinde gözlerine inanamadı. Yapılan baskında gizli kumarhanede kumar oynayanlar hakkında yasal işlem yapıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda bir dernek binasında yapılan özel bölümde kumar oynandığı ihbarını aldı. Dernek binasını takibe alan polis ekipleri, bölgedeki kumar oynamaktan sabıkası olan kişilerin derneğe geldiğini görünce savcılık izni ile içeri girdi. Her şeyin oldukça normal göründüğü dernekte, kitaplık görünümlü kapıdan bir başka bölüme giriş yapan polis, adeta kendini kumarhanede buldu. Yapılan baskında 17 kişinin ifadesine başvurulurken, kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye de cezai işlem uygulandı.

Dernek görünümlü kumarhane

Polis, üç gün süreyle takibe aldığı dernek binasına Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla gece baskın düzenledi. Lokale giren polis içeride oturan iki kişi olduğunu ve kumar faaliyetinin olmadığını gördü. İçeriye çok sayıda kişi girmesine rağmen dernek binasında sadece iki kişiyi gören polisler bu defa adeta buhar olan kişileri bulmak için bina içinde detaylı bir arama yaptı. Lokal içinde yapılan titiz incelemelerde kapı girişi kenarında bulunan kitaplık ve kitaplıktaki boy aynasında içeri giriş düzeneği bulunduğu belirlendi. Sol üst köşesinden bastırıldığında açılarak kapıya dönüşen aynadan içeri giren polis ekipleri ses yalıtımlı özel bölüme girdiğinde kumar oynayan gruplarla göz göze geldiler. Kumar oynayan 12 kişiye suçüstü yakalayan polis, gizli odada yaptığı aramalarda kumar oynamak için özel yapılmış poker masası, oyun pulları, 50 takım iskambil kağıdı, 7,65 mm çapında 13 adet mermi, kimlerin kumar oynadığı ve hesapları içeren ajanda ele geçirdi.

Dernek işletmecileri ve kumar oynayan 12 kişi Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek haklarında işlem başlatıldı. Lokal işletmecisi iki kişiye kumar oynamak için yer temin etmekten, sosyal mesafe kuralına uymamaktan, maske takmamaktan ve 6136 sayılı Silah Kanunu'na muhalefetten ceza tutanağı tutuldu. Kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak, maske takmamak ve kumar oynamak suçlarından ceza tutanağı tutuldu. Yapılan işlemler sonunda 2 işletmeci ve 12 kişiye toplam 100 bin lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Dernek lokalinde bulunan kumar aletlerine el konularak mühürlendi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Marmaris'te dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Kaynak: İHA

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