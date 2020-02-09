Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2)
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Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2)

EMEKLİ POLİS ÇIKTIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde bulunan erkek cesedinin emekli polis memuru Yaşar Şafak Samur'a (65) ait olduğu belirlendi.

09.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:48
Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2)

EMEKLİ ÇIKTI

Muğla'nın ilçesindeki Azmak Deresi'nde bulunan erkek cesedinin emekli memuru Yaşar Şafak Samur'a (65) ait olduğu belirlendi. Samur'un, aldığı alkolün de etkisiyle, 3,5 metrelik tekneden dengesini kaybedip, başını yan tarafta demirli olan başka bir teknenin baş kısmına çarpıp düştüğü, derede suda boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Samur'un cenazesinin yarın Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Söğüt Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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