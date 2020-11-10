Marmaris'te, depremde yıkılma riski bulunan bina iş makineleriyle yıkıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız bir bina iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız bir bina iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Tepe Mahallesi Kubilay Alpugan Sokağı'nda 10 daire ile 5 dükkanın yer aldığı 5 katlı binanın sakinleri, yıkılma riski bulunduğu yönünde rapor aldıkları apartmanlarının kentsel dönüşüm kapsamında alınması için 2016'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurdu.

Riskli olduğu tespit edilen binanın yıkılmasına karar verildi. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin Marmaris ilçesinde de hissedilmesi yıkım çalışmalarını hızlandırdı.

Bugün binaya gelen Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, eşyaları alınmayan bir daireyi boşaltarak binada yıkıma başladı. Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı binanın yıkımı iş makineleri yardımıyla gerçekleştirildi.

İlçede yasal süreçleri tamamlanan ve yıkılması gereken 76 riskli binanın daha olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen