Marmaris'te deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, vatandaşlara deprem konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, vatandaşlara deprem konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

Atatürk Meydan'ında simülasyon tırında vatandaşlara ilk olarak deprem eğitimi verildi. Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin sarsıntıları katılımcılara yaşatılarak deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da simülasyon tırı hakkında bilgi aldı.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nın farklı ilçelerde de deprem simülasyon eğitimi vereceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen