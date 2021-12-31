Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

Marmaris'te iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış etkili oldu. Bir günde metrekareye 155 kilogram yağmurun düştüğü ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde denizin rengi ise kahverengiye döndü. Sabah güneşli bir havaya uyanan Marmarisli vatandaşlar, denizin renginin kahverengiye dönmesine şahitlik etti. İçmeler Mahallesi'nde yağmur suları ile dağlardan gelen çamur ve balçık mavi denizi, kahverengiye döndürdü. Denizdeki kirliliğe aldırış etmeyen plajdaki kazlar ise denizin keyfini sürdü.

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye döndü

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title