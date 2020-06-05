Marmaris'te denizin dibinden alışveriş arabası da çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te denizin dibinden alışveriş arabası da çıktı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Dünya Çevre Günü' kapsamında Sahil Güvenlik ve Güney Ege Grup Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı.

Marmaris'te denizin dibinden alışveriş arabası da çıktı
05.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:24

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Dünya Çevre Günü' kapsamında Sahil Güvenlik ve Güney Ege Grup Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı. Dalgıçlar, denizin dibinden alışveriş arabası, çeşitli ebatlarda araç lastiği, demir çöp kutusu, plastik ve cam şişeler çıkardı.

'Dünya Çevre Günü' kapsamında Marmaris Sahil Güvenlik ve Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı beş dalgıç, ilçe merkezinde bulunan Yat Limanı ile Azmak Deresi'nde deniz dibi temizliği yaptı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yedi personelle denizden çıkartılan atıkları aldı. 2,5 saat süren deniz dibi temizliğinde, çoğunluğu günübirlik gulet ve teknelerden atıldığı sanılan alışveriş arabası, çeşitli ebatlarda araç lastiği, demir çöp kutusu, plastik ve cam şişeler çıktı. Toplanan 1 kamyonet atık, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.Deniz dibi temizliği yapan asker dalgıçlar, "Yat Limanı ve Azmak Deresi kıyısında deniz dibi temizliği yaptık. Çoğunluğu yat ve balıkçı teknelerinden atılmış evrensel atıklar mevcut. Marmaris, deniz ve doğasıyla turizmden kazanmakta. Herkes denizine ve doğasına sahip çıkmalıdır" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Bakan, CHP'li ismin 'Kanal İstanbul güzergahında yabancılar ne kadar yer aldı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan, CHP'li ismin "Kanal İstanbul güzergahında yabancılar ne kadar yer aldı?" sorusuna yanıt verdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Adnan Menderes Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Demet Akbağ Rafet El Roman
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Marmaris'te denizin dibinden alışveriş arabası da çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 17:24:00. #1.15#
title