Marmaris'te denizde kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde zıpkınla balık avlarken kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde zıpkınla balık avlarken kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Zıpkınla avcılık yapmak için lastik botla Bozukkale koyu çıkışına bırakılan Ayhan Kemer ve Ünal Aydın'dan uzun süre haber alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik botu, dalış timi ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada, Kemer'in cesedine ulaşıldı, diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA