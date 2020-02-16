Marmaris'te deniz eski rengine döndü

16.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:36

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralıklı sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Kahverengiye dönen denizin rengi eski haline kavuştu. Güneşli havayı fırsat bilenler sahiller akın etti, denize girdi.

Marmaris ilçe merkezinde, 24 saat içinde metrekareye 144 kilogram yağmur düşmesi yaşamı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden gelen sel sularının sürüklediği toprak nedeniyle denizin rengini koyu kahverengiye döndü. Aralıklarla yağan sağanak yağmurlar bugün ise yerini güneşli havaya bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde deniz eski rengine kavuştu. Güneşli havayı görenler, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler renkli görüntüler oluşturdu.

Kimileri de eşsiz manzarada bol bol öz çekim yaptı. Marmarisliler ve yerleşik yaşayan yabancıların, kış mevsiminde yazı yaşayıp, kısa kollu kıyafetle sahilde dolaşmaları dikkat çekti. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Deniz tutkunları, tekneleriyle ve deniz bisikletleriyle körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Uzunyalı Mevkii ve İçmeler Mahallesi Altın Sahil'de denize girenler keyifli anlar yaşadı.BİR GÜNDE DÖRT MEVSİM YAŞIYORUZKordon Caddesi'nde olta ile balık tutmaya çalışan Ahmet Aslantaş, "12 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. İlçemiz, adeta sağlık kaynağı. Bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Dün her yer sağanak yağmura teslim olurken bugün hiçbir şey olmamış gibi güneşli havada yaşımımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi'nden arkadaşlarıyla günübirlik gezmeye gelen Fatih Çobantürk de, "Türkiye'nin bir çok yerinde soğuk ve yağışlı hava hakimken Marmaris, yazı yaşıyor. Bol bol denizde yüzüp, güneşli havayı keyfe dönüştürdük" diye konuştu.

Kaynak: DHA