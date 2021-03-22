Marmaris'te dalgıçlar deniz dibi ve balıkçı barınaklarını temizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marmaris'te dalgıçlar deniz dibi ve balıkçı barınaklarını temizledi

22.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:08
Marmaris'te dalgıçlar deniz dibi ve balıkçı barınaklarını temizledi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği yapıldı.

Vali Orhan Tavlı koordinasyonunda planlanan etkinlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri çalışanları, S.S. Bozburun Su Ürünleri Kooperatifi üyelerinin iş birliğinde, Bozburun Mahallesi Balıkçı Barınağı ile Bozburun Körfezi'nde gerçekleştirildi.

Dalgıçların üç saat süren dalışında deniz dibinden, kano, otomobil plakası, otomobil lastiği, halı, çarşaf, tencere, yağ filtresi, lavabo, içecek kutuları, plastik, cam ve metal parçalarının yer aldığı yarım ton civarı atık çıkarıldı.

Kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, gazetecilere, Marmaris'in eşsiz güzellikte deniz ve koylara sahip olduğunu, bunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Denizin temiz kalması için farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Kaya, "Bu etkinlik farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla yapılmış olup, denizlerimizi kirleticilerden uzak tutmamız gerektiğini göstermiştir. Denizler bize atalarımızdan emanet, evlatlarımıza mirastır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Caner Erkin Mustafa Cengiz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris'te dalgıçlar deniz dibi ve balıkçı barınaklarını temizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:10:24. #1.15#
title