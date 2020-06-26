Marmaris'te çöpe atılarak ölüme terk edilen koça belediye sahip çıktı
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Marmaris'te çöpe atılarak ölüme terk edilen koça belediye sahip çıktı

Marmaris'te çöpe atılarak ölüme terk edilen koça belediye sahip çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de çöp konteynerinden koç çıktı.

26.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:48

Marmaris'te çöpe atılarak ölüme terk edilen koça belediye sahip çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de çöp konteynerinden koç çıktı. Ağzı bağlı bir çuvalın içinde bitkin ağzı bağlı çuvalın içinden çıkarılan bitkin vaziyetteki koç tedavi altına alınırken, koçu çöpe atan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde yaşayan bir vatandaşın çöp atmaya gidince bir çuvalın içinde koç görüp zabıta ekiplerine haber vermesi üzerine ortaya çıktı. İhbarı değerlendirip çöp konteynerlerinin olduğu bölgeye giden zabıta ekipleri çuvaldan dışarı taşan koçu görünce hemen çuvalı açarak koçu çıkardılar. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ayakları bağlanarak çuvala konulup çöpe atılan koça ilk müdahale belediye zabıta ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler koça su verip önce ayıltmaya çalıştılar ayağa kalkamadığını görünce de hemen Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirdiler.

Marmaris Belediyesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterineri, koça serum ve ilaç vererek tedavi uyguladı. Koçun felç olduğu ve ayağa kalkamadığı ve yüksek ihtimal ile sakat olduğu için çöpe atıldığı, ya da koçun hırsızlar tarafından çalınıp sakatlanınca çöpe atıldığı düşünülüyor.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız "Ne yazık ki bu ilk değil daha önce böyle atılmış sakat keçiler gördük, yavru kediler köpekler gördük. Bu insanlık dışı bir olay"' diyerek olaya tepki gösterdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift Sabah saatlerinde ekiplerimize gelen ihbar üzerine koyunu bulduk buraya getirdik. Veteriner hekim arkadaşımız gerekli müdahaleyi yaptı fakat sağlık durumu pek iç açıcı değil maalesef. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yaptığımız görüşmede bu hayvanın kulağındaki küpe numarasına göre 2018 yılında kesilmiş görünüyor. Sahibine ulaşamadık, kimin olduğu da kimin attığı da ortaya çıkmadı. Tedaviye olumlu yanıt verip tekrar ayağa kalkar ise geçen yıllarda bulduğumuz bir sahipsiz koyunumuz var onun yanına götürür bakarız " diyerek üzüntüsünü de dile getirdi.

Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü durumun gidişatına göre olay ile ilgili soruşturma başlatacak.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayı inceleme altına alarak hayvanı kötü muamelede bulunan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Marmaris'te çöpe atılarak ölüme terk edilen koça belediye sahip çıktı

Kaynak: İHA

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