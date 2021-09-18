Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki milli park sahası ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."