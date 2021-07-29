Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son Dakika: Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Bilgiç
Magazin Alişan Müge Anlı Fatma Girik İrem Derici
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:51:49. #1.14#

title