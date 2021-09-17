Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale etti.

Havadan da yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Tunç Soyer Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Kylie Jenner Yıldız Tilbe Eser Yenenler
Spor Muslera Okan Buruk Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:40:31. #1.12#