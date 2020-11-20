Marmaris'te caretta caretta tedaviye alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

İlçe açıklarında su üzerine hareketsiz bir kaplumbağa olduğunu görenler tekneyle havyanın yanına yaklaştı. Caretta carettanın boynuna kaset bandı dolandığını fark edenler, DEKAMER ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan caretta carettanın tedavisine, Ortaca ilçesindeki DEKAMER'de başlandı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, kaplumbağanın boğulmak üzereyken kurtarıldığını söyledi.

Denize atılan plastik ve atıkların sadece kaplumbağalar değil, tüm deniz canlıları için büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Kaska, herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır