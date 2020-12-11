Marmaris'te can dostlar unutulmuyor

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, patili dostlar için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Şu an 360 köpeğin bulunduğu Bakımevi'nde 2020 yılında 285 kayıt yapıldı. 250 patili dostun sahiplendirildiği Bakımevi, sokakta yaşayan canlılar için de besleme yapıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın göreve geldiği ilk aylarda yenilenen Geçici Hayvan Bakımevi, patili dostlar için sıcak bir yuva olmaya devam ediyor. Şu anda 360 köpeğin barındığı Bakımevi'ne 2020 yılında 285 köpek kaydı yapıldı. Yıl boyunca da 250 köpek sahiplendirildi. Bu dönemde 2 bin 570 kedi ve köpeğin kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilirken, 3 bin 407 kedi - köpeğin muayene ve tedavisi sağlandı. Kulübelerde otomatik besleme ve sulama sisteminin tamamlanmasıyla patili dostların 7/24 mamaya ulaşması imkanı tesis edildi.

"Besleme odak sayısı 104"

Bunun yanı sıra 2020 yılı başında 80 olan kedi besleme odak sayısı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 104'e çıkartıldı. Besleme noktası yerlerini belirlenirken özenli davrandıklarını söyleyen Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Hem çevre sakinlerinin hem de beslenen hayvanların birbirine minimum rahatsızlık vereceğini düşündüğümüz noktalar tercih edilmektedir. İtinayla montaj yapılmaktadır. Periyodik aralıklarla da mama takviyesi yapılmaktadır" açıklamasını yaptı. Hem bakımevi hem de besleme noktalarında kullanmak için bir yıl içinde 84 ton köpek, 18 ton da kedi maması alımı yapıldığını belirten yetkililer aylık 1 ton civarı kedi maması ve 7 ton köpek maması kullanıldığını ifade etti. 2021 yılı için de 102 ton köpek, 24 ton da kedi maması temini için ihale yapıldı.

"Kaldırımlara mama bırakılmasın"

Vatandaşlardan besleme noktaları dışında başka yerlere mama bırakmamalarını talep eden müdürlük yetkilileri, "Bu durum hem çevre kirliliğine hem de yabani hayvanların şehre inmelerine neden oluyor. Bu konuda daha duyarlı davranmaları hepimiz için çok önemli. Gerekli gördükleri yerleri bize bildirirlerse yapacağımız değerlendirmeye göre bizler besleme odak noktası montajı yaparız. Ayrıca kısırlaştırıldıklarına dair işareti bulunmayan sokak hayvanlarının 05529180702 numaralı telefona ihbar edebilirler" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı