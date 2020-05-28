Marmaris'te camiler ibadete plajlar tatile hazır
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Marmaris'te camiler ibadete plajlar tatile hazır

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren namaz kılınmasına ara verilen, ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde 29 Mayıs Cuma gününden itibaren yeniden namaz kılınmaya başlanıyor.

Marmaris'te camiler ibadete plajlar tatile hazır
28.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:03

Marmaris Belediyesinden verilen bilgiye göre; Salgın tehlikesinin azalıp, normalleşme sürecine girilince camilerin 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılmasına karar verildi. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındı.

Marmaris Belediyesi de yeniden ibadete açılacak olan camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmada camilerin bahçeleri, abdest alınan çeşmeleri, avluları, oturma bankları başta olmak üzere komple dezenfekte edildi. Ekipler rutin olarak dezenfekte çalışmasının gerçekleştirileceğini ifade etti.

MARMARİS PLAJLARI HALKA AÇILIYOR

Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük kısıtlama nedeniyle sokaklar boş kalınca Marmaris Belediyesi Temizlik, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında çalışmalar gerçekleştirdi.

Beraberinde Belediye Başkan yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş, Zabıta Müdürü Erkan Ünver ile birlikte altyapı ve düzenleme çalışmalarını inceleyenMarmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun karar almasıyla birlikte sahillerimizi halka açacağız. Tabi ki bundan sonraki süreç pandemi kurallarına göre işleyecek. Biz de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Altyapı çalışmalarının yanı sıra duş, tuvalet gibi birimleri pandemi kurallarına göre revize ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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