Marmaris'te bunaltıcı sıcaklar plajları renklendirdi



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sıcaklık havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, soluğu plaj, havuz ve su parklarında aldı. Plajlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.



Marmaris'te yüksek nem ile birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunalttı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 41 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Aniden bastıran kavurucu sıcaklardan bunalanlar sabah erken saatlerinde plajları doldurdu. Şezlonglarını denize çeken turistler, esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimi vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışırken kimileri plajda sık aralıklarla denize girdi. Büyük bölümü İngiliz, Rus ve Ukraynalı olan yabancı turistler, bronzlaşmak için şezlonglara sere serpe uzanıp, güneşlendi.



İlçedeki Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan Turban Mevkii'ne kadar uzanan sahillerde "yere iğne atsan düşmez" dedirten görüntüler ortaya çıktı. Su parkları ve otel havuzları plajları aratmayacak kalabalıklara sahne oldu. Çocuklarıyla gelen turistler, kaydırak, su yılanı ve hamburger gibi su parklarındaki aktivitelerle eğlendi. Heyecan arayanlar ise jetski, muz, can simidi ve deniz paraşütü gibi su sporları ile anın tadını çıkardı.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların yüksek nem ile birlikte mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde etkili olacağını bildirdi. Devlet, özel hastane ve polikliniklere kaldırılan 2'si yaşlı abancı turist olmak üzere 6 kişinin güneş çarpması nedeniyle tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.