Marmaris'te bölge trafik ekipleri yolda kalan sürücülere çay ikram etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda kalan vatandaşlara trafik ekipleri çay ikram etti.

Muğla ve ilçelerinde yağan kar yağışı nedeni ile yollarla trafik kontrolleri arttırıldı. Araçların lastiklerinin kar lastiği olup olmadığı kontrol edildi. Trafiğe çıkmaları uygun olmayan lastikli araçlar istasyonlarda bekledi. Bekleyen araç sürücülerine ve yolculara trafik ekipleri çay ikram etti. Marmaris Bölge Trafik ekipleri gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebi ile sabaha kadar aksayan trafiği kontrol etti. Marmaris'e giriş ve çıkış noktalarında lastikleri kış mevsimine uygun olmayan araçları ilçe dışına gönderilmedi. Trafik ekipleri özellikle akaryakıt istasyonlarında bekleyen sürücülere ve belediye ekiplerine çay ikram etti. Marmaris Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği yetkilileri vatandaşların kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını, olabilecek kazalara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtti. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının bu gece de aralıklı devam edeceğini, sıcaklıkların 0 ile -4 civarında seyredeceğini açıkladı. - MUĞLA