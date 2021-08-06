Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde canlı yayın yapan bir televizyonun ekibiyle tartışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde canlı yayın yapan bir televizyonun ekibiyle tartışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Orman yangınlarının yaşandığı ilçede gazeteci İsmail Saymaz'ın sunumu sırasında alana gelen bir grubun konuşmak istediklerini belirterek, yayını böldükleri iddia edildi.
Kendilerini canlı yayına almak istemeyen televizyon ekibi ile grup arasında tartışma yaşandı.
Gruptakiler, çıkan tartışma ve arbedenin ardından bölgeden ayrıldı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç