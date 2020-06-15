Marmaris'te bir haftada 6 evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
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Marmaris'te bir haftada 6 evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

MARMARİS'te, 1 hafta içinde 6 müstakil evde hırsızlık gerçekleştiren Mazhar Esmer (27) polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Marmaris'te bir haftada 6 evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
15.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:58

MARMARİS'te, 1 hafta içinde 6 müstakil evde hırsızlık gerçekleştiren Mazhar Esmer (27) polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Esmer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Marmaris'in Çıldır, İçmeler ve Kemeraltı mahallelerindeki 6 müstakil evde, 1 hafta içinde kapı kilitlerinin plastik camla kırılıp, hırsızlık gerçekleştirilmesi olayları ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler,  evlerin bulunduğu sokaklardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 30 güvenlik kamerasını 24 saat aralıksız inceleyen polis, hırsızlık olaylarını bu suçtan sicili bulunan ve cezaevinden af kapsamından yararlanarak mayıs ayının başında çıkan Mazhar Esmer'in gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, ilçe genelinde Esmer'i bulmak için arama başlattı.

Bugün akşam saatlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs garajında sırt çantalı, spor giyimli ve saçları kesilmiş bir kişinin Mazhar Esmer olduğu fark edildi. Bir süre Esmer'i takip eden polis ekipleri şüpheliyi otobüse binerken yakaladı. Kimlik kontrolü yapılan Esmer'in sırt çantasında yapılan aramada gizli ceplere konulmuş pırlanta, altın ve gümüş yüzükler ele geçirildi.KAMERA KAYITLARINI GÖRENE DEK SUÇUNU KABUL ETMEDİ

İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mazhar Esmer, ilk verdiği ifadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Esmer, hırsızlık yaptığı evlerin çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri gösterildiğinde suçunu itiraf etti. Ele geçirilen piyasa değeri 20 bin TL olan pırlanta, altın ve gümüş yüzük ile küpeler sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık mağduru 6 kişi Mazhar Esmer'den şikayetçi oldu. Poliste işlemleri tamamlanan Mazhar Esmer, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali' suçlarından tutuklandı. Esmer'in 'yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından yaşı kadar sicili bulunduğu öğrenildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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