Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı
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Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyaya yansıyan bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet tepkiye neden oldu.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyaya yansıyan bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet tepkiye neden oldu.

İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği E.C'nin B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö'nün tekrar şikayetçi olunca, E.C hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Görüntülerde, saldırgan E.C'nin yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyor.

Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı
Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı
Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı
Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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